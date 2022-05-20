Олич поделился мнением о нынешней ситуации в ЦСКА
Фото: твиттер Олича\Автор неизвестен
Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич поделился мнением об игре московского клуба в нынешнем сезоне.
"Команда купила много хороших игроков, но на поле этого не видно. Игра и результат оставляют желать лучшего. В таком случае всегда будут вопросы об увольнении.
И это касается не только Березуцких, а всех тренеров.
Я не против них. Но если у тренера нет результата, то будут проблемы", – сказал хорватский специалист.
В данный момент ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России.
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