Олич поделился мнением о нынешней ситуации в ЦСКА

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Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич поделился мнением об игре московского клуба в нынешнем сезоне.

"Команда купила много хороших игроков, но на поле этого не видно. Игра и результат оставляют желать лучшего. В таком случае всегда будут вопросы об увольнении.

И это касается не только Березуцких, а всех тренеров.

Я не против них. Но если у тренера нет результата, то будут проблемы", – сказал хорватский специалист.

В данный момент ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России.

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