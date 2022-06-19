Олич оценил вероятность возвращения Влашича в РПЛ

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Олич оценил вероятность возвращения Влашича в РПЛ

Фото твиттер "Вест Хэма"/Автор неизвестен

Легенда московского ЦСКА Ивица Олич высказался по поводу возможного возвращения полузащитника "Вест Хэм Юнайтед" Николы Влашича в РПЛ.

"У Николы был не самый лучший сезон в Англии. Как мне кажется, главная причина в том, что он пришёл практически в последний день сборов, а у "Вест Хэма" уже была сформирована команда. Николе было нелегко, требовалось время, адаптироваться к лиге. "Вест Хэм" играл хорошо, у Влашича были сильные конкуренты на его позициях. Никола в основном играл в Лиге Европы, Дэвид Мойес его не заменял, но в АПЛ он оставался игроком запаса.

Я верю во Влашича, и я знаю, что есть много команд, которые хотели бы его подписать или забрать в аренду к себе. Если "Вест Хэм" даст ему возможность, то Никола сменит команду, где ему будут давать играть, и где он сможет набрать лучшую форму. Это поможет ему снова стать одним из лидеров сборной Хорватии. Я от сердца ему этого желаю. Нужно время, Никола наберет своё. Возвращение в ЦСКА? Я не думаю, что это произойдёт.

Я с ним общался, он хочет остаться в Европе, например, попробовать себя в чемпионатах Германии или Испании. У него есть варианты", — сказал он.

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