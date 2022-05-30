Официально: Толиссо покинет "Баварию"

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Официально: Толиссо покинет "Баварию"

Фото: твиттер Толиссо\Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" официально объявила об уходе из команды французского полузащитника Корентена Толиссо после пяти лет пребывания игрока в клубе.

"Корентен Толиссо был частью нашей команды в течение пяти лет, которые вошли в историю с шестью трофеями в течении 2020 года. Мы благодарим его за достижения и приверженность и желаем ему всего наилучшего в будущем", - прокомментировал эту ситуацию генеральный директор клуба Оливер Кан.

"Мы хотели бы поблагодарить Корентена Толиссо за пять успешных лет совместной работы. Даже в сложных фазах он никогда не позволял сбивать себя с пути и всегда отдавал все за "Баварию". Мы желаем ему всяческих успехов в его карьере", - сказал спортивный директор Хасан Салихамиджич.

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