Официально: Суарес покинет "Атлетико"

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Пресс-служба мадридского "Атлетико" на официальном сайте объявила об уходе уругвайского нападающего Луиса Суареса.

Контракт форварда истекает ближайшим летом и руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение. Также команду покинет мексиканский полузащитник Эктор Эррера.

35-летний Суарес выступал за "Атлетико" с 2020 года, провел за клуб 81 матч во всех турнирах, забил 34 гола и отдал шесть результативных передач.

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