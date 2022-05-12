Официально: Nike прекратили сотрудничество со "Спартаком"
Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен
Американская компания по производству спортивных товаров Nike прекратила сотрудничество с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба красно-белых.
"Компания Nike уведомила ФК "Спартак" о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне.
Руководство коммерческого направления "Спартака" ведет работу по поиску нового поставщика экипировки", - сказано в заявлении московского клуба.
Напомним, что стороны сотрудничали с 2005 года.
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