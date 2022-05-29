Официально: Марсело уйдет из "Реала"

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Официально: Марсело уйдет из "Реала"

Фото: твиттер Марсело\Автор неизвестен

Бразильский капитан мадридского "Реала" Марсело после победы над "Ливерпулем" (1:0) в финале Лиги чемпионов объявил о своем уходе из королевского клуба.

"Это был мой последний матч за "Реал Мадрид". Но это не день печали, это день радости. Я благодарен фанатам за из поддержку.

Я пережил много волшебных ночей на "Бернабеу" и невероятно благодарен клубу за то, что он дал мне", - сказал бразильский защитник.

Отметим, что Марсело в этом сезоне стал самым титулованным игроком в истории "Реала", завоевав 23-й, 24-й и 25-й трофеи и обогнав Пако Хенто.

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Источник: Мане принял решение уйти из "Ливерпуля"

Источник: Мане принял решение уйти из "Ливерпуля"

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