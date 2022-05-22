Официально: Кавани покинет "Манчестер Юнайтед"

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила об уходе из клуба уругвайского нападающего Эдинсона Кавани.

Срок контракта футболиста с английским клубом истекает ближайшим летом и стороны приняли решение не продлевать соглашение. Таким образом, форвард станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

35-летний Кавани выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. Всего он провел за манкунианцев 59 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

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