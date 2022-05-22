Официально: Кавани покинет "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедэдинсон кавани

Официально: Кавани покинет "Манчестер Юнайтед"

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила об уходе из клуба уругвайского нападающего Эдинсона Кавани.

Срок контракта футболиста с английским клубом истекает ближайшим летом и стороны приняли решение не продлевать соглашение. Таким образом, форвард станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

35-летний Кавани выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. Всего он провел за манкунианцев 59 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: Дин Хендерсон может покинуть "Манчестер Юнайтед". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль"

"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов