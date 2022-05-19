Официально: Гбамен покинет ЦСКА
Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен
Опорный полузащитник "Эвертона" Жан-Филипп Гбамен, выступающий на правах аренды в ЦСКА, покинет московский клуб по окончании сезона, сообщает пресс-служба армейцев.
Отмечается, что хавбек уйдет в связи с окончанием срока аренды.
Ранее сообщалось, что Гбамен часто нарушал режим во время пребывания в составе московского клуба.
В составе ЦСКА Жан-Филипп сыграл в 15 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
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