Официально: Гбамен покинет ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен

Опорный полузащитник "Эвертона" Жан-Филипп Гбамен, выступающий на правах аренды в ЦСКА, покинет московский клуб по окончании сезона, сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что хавбек уйдет в связи с окончанием срока аренды.

Ранее сообщалось, что Гбамен часто нарушал режим во время пребывания в составе московского клуба.

В составе ЦСКА Жан-Филипп сыграл в 15 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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