Официально: Дзюба покидает "Зенит"

Фото: твиттер Дзюбы\Автор неизвестен

Нападающий Артем Дзюба официально попрощался с петербургским "Зенитом".

"Ну что, дружок, это я. Скучал? Мы провели с тобой на берегах Невы охренительные семь лет, четыре раза стали чемпионами России.

Один раз меня даже позвали поучаствовать в награждении, чем знатно подорвали пуканы у некоторых засранцев. А еще по три раза выиграли Кубок и Суперкубок России.

Большое спасибо и привет всем моим партнерам – без них мне бы не удалось достичь таких больших и малых высот. В "Зените" я стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ – это офигеть как круто. Спасибо всему персоналу и тренерам за то, что помогали держать мой костюм в отличной форме. Спасибо руководству клуба, что когда-то дали мне шанс. Надеюсь, и я, черт побери, не подвел вас.

Спасибо Питеру. Я правда полюбил этот город, и он навсегда застрял в моем сердечке. Спасибо всем засранцам за комплименты, вы постоянно давали силы и заставляли обгонять вас на виражах, но без вас было бы скучно", - сказано в прощальном видео Дзюбы, в котором он вновь одел костюм Дэдпула.

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