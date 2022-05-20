Официально: Дзагоев ушел из ЦСКА

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Полузащитник Алан Дзагоев и московский ЦСКА договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба армейцев.

Алан Дзагоев провел за ЦСКА 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России, признавался лучшим молодым игроком премьер-лиги в 2008 году, девять раз попадал в список 33-х лучших игроков сезона.

"Алан войдет в историю как один из самых знаковых футболистов нашего клуба. Дзага перешел к нам в 17 лет, и сразу же стал показывать высочайший уровень игры. Алан - игрок уникального таланта и футбольного интеллекта. Многочисленные трофеи тех лет невозможно представить без Дзагоева, а его чемпионский гол "Рубину" каждый болельщик ЦСКА будет помнить до конца жизни.

Несмотря на многочисленные повреждения, Алан всегда демонстрировал бойцовские качества, помогая команде в трудные минуты. В последнее время Дзага стал получать мало игрового времени в составе команды. Но он футболист такого масштаба, который не должен сидеть на скамейке.

У нас было джентельменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть. Мы желаем Алану получать максимальное удовольствие от игры в футбол. А после завершения карьеры ждем его уже в структуре клуба", - прокомментировал уход полузащитника генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев

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