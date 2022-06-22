Официально: "Бавария" подписала Мане

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Официально: "Бавария" подписала Мане

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане перешел в "Баварию".

30-летний атакующий полузащитник сборной Сенегала подписал контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

Немецкий клуб заплатит за футболиста 32 млн евро, еще 9 млн предусмотрены в виде бонусов.

Садио перебрался в английский клуб в 2016 году. С командой он выиграл 6 трофеев, включая Лигу чемпионов и титул в АПЛ.

В прошлом сезоне 30-летний футболист провел 50 матчей за английский клуб во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 2 результативные передачи. 

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