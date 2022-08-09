Официально: Алексис Санчес ушел из "Интера"
Фото: твиттер Алексиса Санчеса/Автор неизвестен
Форвард сборной Чили Алексис Санчес ушел из "Интера".
Как сообщили на официальном сайте команды, 33-летний нападающий и клуб из Милана расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
За "Интер" звездный футболист играл с 2019 года. За это время он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии.
В прошлом сезоне 33-летний Санчес провел за "Интер" 38 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|6
|Наполи
|26
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|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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|17