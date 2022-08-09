Официально: Алексис Санчес ушел из "Интера"

Фото: твиттер Алексиса Санчеса/Автор неизвестен

Форвард сборной Чили Алексис Санчес ушел из "Интера".

Как сообщили на официальном сайте команды, 33-летний нападающий и клуб из Милана расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

За "Интер" звездный футболист играл с 2019 года. За это время он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии.

В прошлом сезоне 33-летний Санчес провел за "Интер" 38 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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