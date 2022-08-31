Одноклубники Роналду по "МЮ" требуют ухода португальца из клуба

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Одноклубники Роналду по "МЮ" требуют ухода португальца из клуба

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Одноклубники форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выступили против того, чтобы футболист оставался в команде.

Как пишет ESPN, желание самого португальца покинуть "МЮ" было встречено радостью со стороны ряда его одноклубников.

В клубе считают, что именно Роналду является источником разногласий в команде.

В нынешнем сезоне АПЛ Криштиану сыграл четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

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