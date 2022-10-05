Одного из лидеров Серии А оштрафовали за кричалки фанатов
Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен
"Аталанта" вынуждена оплатить штраф в размере 12 тысяч евро за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес президента "Фиорентины" Рокко Коммиссо.
Инцидент произошел во время матча 8-го тура чемпионата Италии (1:0), сообщает официальный сайт Серии А.
Перед началом игры и во время второго тайма фанаты начали оскорблять президента "фиалок".
Напомним, что "Аталанта" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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