Одного из лидеров Серии А оштрафовали за кричалки фанатов

Теги фиорентинааталанта

Одного из лидеров Серии А оштрафовали за кричалки фанатов

Фото: твиттер "Аталанты"/Автор неизвестен

"Аталанта" вынуждена оплатить штраф в размере 12 тысяч евро за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес президента "Фиорентины" Рокко Коммиссо.

Инцидент произошел во время матча 8-го тура чемпионата Италии (1:0), сообщает официальный сайт Серии А.

Перед началом игры и во время второго тайма фанаты начали оскорблять президента "фиалок".

Напомним, что "Аталанта" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Не пропустите: "Рома" подписала чемпиона Европы. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Украинец Лунин может сыграть за "Реал" в матче против "Барселоны"

Украинец Лунин может сыграть за "Реал" в матче против "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов