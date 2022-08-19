Один из величайших: в "Боруссии" Дортмунд высказались о Роналду

Теги манчестер юнайтедборуссия дортмундкриштиану роналду

Один из величайших: в "Боруссии" Дортмунд высказались о Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб не собирается покупать нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Роналду является одним из величайших игроков в истории футбола. Но могу сказать, что мы не вели никаких переговоров. Речи о трансфере точно не идет", – приводит слова Ватцке Sport1.de.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

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