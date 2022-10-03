Один из лидеров "Ювентуса" близок к возвращению в строй

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Один из лидеров "Ювентуса" близок к возвращению в строй

Фото: твиттер Федерико Кьеза/Автор неизвестен

Полузащитник туринского "Ювентуса" Федерико Кьеза близок к возвращению в строй, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Футболист провел частичную тренировку в общей группу. Ожидается, что вскоре он сможет вернуться на поле.

Напомним, что хавбек получил тяжелую травму в начале января и с тех пор не играл.

В прошлом сезоне 24-летний Кьеза провел за "Ювентус" 18 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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