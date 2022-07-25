Один из лидеров "Шахтера" перешел в "Фулхэм"
Фото: твиттер "Фулхэма"/Автор неизвестен
Пресс-служба лондонского "Фулхэма" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Израиля Манора Соломона.
Английский клуб арендовал арендовал футболиста до лета 2023 года.
23-летний Соломон выступает за "Шахтер" с 2019 года. Всего он провел за клуб 106 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал девять результативных передач. Ранее играл за "Маккаби" (Петах-Тиква). За сборную Израиля сыграл 31 матч и забил шесть мячей. 2-кратный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины.
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