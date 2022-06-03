Один из лидеров сборной Украины может перейти в "Фенербахче"

Фото: твиттер Романа Яремчука/Автор неизвестен

Стамбульский "Фенербахче" проявляет интерес к украинскому нападающему лиссабонской "Бенфики" Роману Яремчуку, сообщает Fotomac.

По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. На подписании форварда настаивает новый главный тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш, который ранее работал с украинцем в "Бенфике".

В завершившемся сезоне 26-летний Яремчук провел за "Бенфику" 43 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Украина победила Шотландию в стыках ЧМ-2022. | https://dailysports.net