Один из лидеров "Милана" восстановится к матчу с "Ювентусом"

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Один из лидеров "Милана" восстановится к матчу с "Ювентусом"

Фото: твиттер Тео Эрнандеса/Автор неизвестен

Защитник "Милана" и сборной Франции Тео Эрнандес близок к возвращению в строй после травмы, сообщает Sky Italia.

По сведениям источника, футболист будет готов к участию в матче 9-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (8 октября). 

В нынешнем сезоне 24-летний Эрнандес провел за "Милан" девять матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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