Один из лидеров "Милана" восстановится к матчу с "Ювентусом"
Фото: твиттер Тео Эрнандеса/Автор неизвестен
Защитник "Милана" и сборной Франции Тео Эрнандес близок к возвращению в строй после травмы, сообщает Sky Italia.
По сведениям источника, футболист будет готов к участию в матче 9-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (8 октября).
В нынешнем сезоне 24-летний Эрнандес провел за "Милан" девять матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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|Интер Милан
|26
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|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
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|Фиорентина
|27
|31
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|Удинезе
|26
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|Торино
|26
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|Сампдория
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
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