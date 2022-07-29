Один из лидеров киевского "Динамо" перейдет в "Панатинаикос"
Фото: твиттер Беньямина Вербича/Автор неизвестен
Словенский полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич перейдет в "Панатинаикос", сообщает Sportday.gr.
По сведениям источника, футболист в ближайшее время прилетит в Грецию, чтобы подписать контракт с клубом. Для этого хавбек приостановит контракт с киевлянами.
В прошлом сезоне 28-летний Вербич провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.
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|Команда
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|Десна Чернигов
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|22
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|6
|Колос Ковалёвка
|21
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|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
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|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
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|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
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