Один из лидеров киевского "Динамо" перейдет в "Панатинаикос"

Теги динамо киевпанатинаикосбеньямин вербич

Один из лидеров киевского "Динамо" перейдет в "Панатинаикос"

Фото: твиттер Беньямина Вербича/Автор неизвестен

Словенский полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич перейдет в "Панатинаикос", сообщает Sportday.gr.

По сведениям источника, футболист в ближайшее время прилетит в Грецию, чтобы подписать контракт с клубом. Для этого хавбек приостановит контракт с киевлянами. 

В прошлом сезоне 28-летний Вербич провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

Не пропустите: "Шахтер" усилился воспитанником киевского "Динамо". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" вышла на 1-е место по трансферным затратам летом

"Барселона" вышла на 1-е место по трансферным затратам летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов