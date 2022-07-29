Один из лидеров киевского "Динамо" перейдет в "Панатинаикос"

Фото: твиттер Беньямина Вербича/Автор неизвестен

Словенский полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич перейдет в "Панатинаикос", сообщает Sportday.gr.

По сведениям источника, футболист в ближайшее время прилетит в Грецию, чтобы подписать контракт с клубом. Для этого хавбек приостановит контракт с киевлянами.

В прошлом сезоне 28-летний Вербич провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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