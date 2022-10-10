Один из лидеров "Баварии" пропустит матч Лиги чемпионов с "Викторией Пльзень"

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Один из лидеров "Баварии" пропустит матч Лиги чемпионов с "Викторией Пльзень"

Фото: твиттер Джамала Мусиалы/Автор неизвестен

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала выбыл из строя из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист сдал положительный тест на COVID-19 и ушел на самоизоляцию. В связи с этим он пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории Пльзень".

Матч "Виктория Пльзень" - "Бавария" состоится в среду, 12 октября.

В нынешнем сезоне 19-летний Мусиала провел за "Баварию" 13 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

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