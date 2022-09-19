Один из лидеров "Арсенала" отказался перейти в "Рому" Моуринью

Фото: твиттер Гранита Джаки/Автор неизвестен

Римская "Рома" в летнее трансферное окно проявляла интерес к полузащитнику лондонского "Арсенала" и сборной Швейцарии Гранита Джаку, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболиста в Италию звал лично главный тренер римлян Жозе Моуринью. Впрочем, Джака отказался покидать стан "канониров".

В нынешнем сезоне 29-летний Джака провел за "Арсенал" восемь матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.