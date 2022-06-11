Один из ключевых легионеров вернулся в "Краснодар"
Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен
26-летний бразильский защитник "Краснодара" Кайо вернулся в российский клуб.
Об єтом сообщил его агент Нето Хеновес.
"Могу подтвердить, что Кайо в Краснодаре, он вернулся. Он очень счастлив вернуться в клуб. Все мы счастливы, что всё получилось. Общался ли он уже с главным тренером? Пока не могу сказать точно", — сказал он.
Отметим, что в марте клуб сообщил о приостановке сотрудничества с легионерами.
В минувшем сезоне Кайо провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах.
Не пропустите: Классон объяснил свой уход из "Краснодара". | https://dailysports.net/
Комментарии
Лента новостей
-
Бензема недоволен игрой сборной Франции
-
Пирло возглавил турецкий клуб
-
Швейцарский футболист готов играть за "Рубин" в ФНЛ
-
Футболисты сборной Болгарии попали в ДТП в Грузии
-
"Спартак" могут лишить очков в РПЛ за бойкот Суперкубка
-
В "Барселоне" заявили о критической финансовой ситуации в клубе
-
Один из ключевых легионеров вернулся в "Краснодар"
-
Суарес может продолжить карьеру в команде Серии А
-
Сборная Беларуси продлила свою печальную серию
-
"Спартак" могут серьезно наказать за бойкот Суперкубка России
-
"Локомотив" не собирается подписывать Ахметова
-
Зидан пригласит в тренерский штаб "ПСЖ" бывшего партнера по "Реалу"
-
Молодой талант Шахтера отказал "Ювентусу" и "Милану"
-
"Барселона" продвинулась в переговорах о новом контракте с Гави
-
Легендарный вратарь завершает карьеру в сборной Украины
-
Мбаппе сообщил о проблемах со здоровьем
-
Главные новости дня: 10 июня
-
Победы Хорватии, Словакии и Латвии: результаты Лиги наций 10 июня
-
Хорватия победила Данию в Лиге наций
-
Франция ушла от поражения от Австрии в Лиге наций