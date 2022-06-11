Один из ключевых легионеров вернулся в "Краснодар"

Фото: твиттер "Краснодара"/Автор неизвестен

26-летний бразильский защитник "Краснодара" Кайо вернулся в российский клуб.

Об єтом сообщил его агент Нето Хеновес.

"Могу подтвердить, что Кайо в Краснодаре, он вернулся. Он очень счастлив вернуться в клуб. Все мы счастливы, что всё получилось. Общался ли он уже с главным тренером? Пока не могу сказать точно", — сказал он.

Отметим, что в марте клуб сообщил о приостановке сотрудничества с легионерами.

В минувшем сезоне Кайо провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах.

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