Очередной шедевр от Месси: видеообзор матча Аргентина - Гондурас

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в матче против сборной Гондураса.

Сборная Аргентины одержала победу со счетом 3:0.

Второй гол капитана команды оказался максимально эффективным. В этом эпизоде он перебросил мяч над головой вратаря соперника ударом из-за пределов штрафной площади.

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