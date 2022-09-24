Очередной шедевр от Месси: видеообзор матча Аргентина - Гондурас

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Очередной шедевр от Месси: видеообзор матча Аргентина - Гондурас

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в матче против сборной Гондураса. 

Сборная Аргентины одержала победу со счетом 3:0.

Второй гол капитана команды оказался максимально эффективным. В этом эпизоде он перебросил мяч над головой вратаря соперника ударом из-за пределов штрафной площади. 

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