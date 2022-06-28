Очень большие деньги: вратарь "Крыльев Советов" рассказал о зарплатах футболистов в России

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Очень большие деньги: вратарь "Крыльев Советов" рассказал о зарплатах футболистов в России

Фото: инстаграм Ивана Ломаева/Автор неизвестен 

Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев рассказал об уровне зарплат в российском футболе.

По словам футболиста, он не понимает своих коллег, которые теряют голову от заоблачных сумм.

"Она у меня явно не такая, как в топ-клубах, но, конечно, это очень большие деньги. Ну, что испытал? Кайф, сто процентов. 

А как остаться в себе? Ты же идешь к этому всю жизнь. Как можно потерять голову? Чтобы потерять за год то, к чему шел? Как Милевский и Алиев? Это странно как-то.

Нет, я не святой, тоже делал глупые траты, особенно в отпуске, ерунду всякую покупал. Но глобально с умом подошел. Сразу родителям квартиру купил в Кемерово, например", - сказал он.

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