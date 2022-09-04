Облак получил травму в матче с "Реал Сосьедад"

Фото: твиттер Яна Облака/Автор неизвестен

Голкипер мадридского "Атлетико" Ян Облак травмировался в игре 4-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедад" (1:1).

Стража ворот заменили на 85-й минуте, а вместо него на поле вышел Иво Грбич.

В "Атлетико" после матча заявили, что словенец не смог продолжить матч из-за травмы бедра. В данный момент сроки его восстановления неизвестны.

В 4 матчах нынешнего сезона чемпионата Испании вратарь "Атлетико" пропустил 3 мяча.

Не пропустите: "Атлетико" передумал продавать Лемара. | https://dailysports.net