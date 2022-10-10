Обамеянг жестко раскритиковал Артету

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Обамеянг жестко раскритиковал Артету

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Нападающий "Челси" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг подверг критике главного тренера "Арсенала" Микеля Артету.

"Я помню, как мне позвонил Хави. Он сказал, что знает про мои проблемы в "Арсенале". Он говорил, что я могу помочь "Барселоне", поэтому я согласился на переход. Что касается Артеты, то он не умеет управлять великими футболистами, не может работать с большим личностями. Его нужны молодые игроки, которые ничего не говорят и слушают", - приводит слова Обамеянга Daily Mail.

Напомним, что 33-летний Обамеянг покинул "Арсенал" в январе 2022 года именно из-за конфликта с Артетой.

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