Обамеянг забил первый гол в Лиге чемпионов спустя 1765 дней

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

Форвард "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг забил первый гол в Лиге чемпионов с декабря 2017 года.

На 56-й минуте поразил ворота "Милана" (3:0).

Отметим, что до этого в последний раз он забивал 1765 дней назад, когда отличился дублем за "Боруссию" в игре против "Реала".

Напомним, что Обамеянг стал игроком "Челси" минувшим летом, перейдя в лондонский клуб из "Барселоны".

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