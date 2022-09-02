Обамеянг высказался об уходе из "Барселоны"

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг обратился к болельщикам "Барселоны" после перехода в "Челси".

"Болельщики, я провел с вами полгода, но такое ощущение, что прошло шесть лет. Я получил от вас неописуемое количество любви, особенно в последнее время. Желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, что мы скоро встретимся. Спасибо, семья!" – написал африканец в своем твиттере.

33-летний Обамеянг выступал за "Барселону" с января 2022 года, провел за клуб 24 матча, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Форвард перешел в "Челси" за 12 миллионов евро.

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