Обамеянг вынужден тренироваться в маске после нападения на него (фото)

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Форвард "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг тренируется в маске.

Напомним, что габонскому нападающему сломали челюсть во время ограбления в августе.

На тот момент 33-летний Обамеянг был футболистом "Барселоны" и находился в своём доме в Испании.

В тот вечер четверо вооружённых грабителей ограбили его дом, угрожали его семье огнестрельным оружием и сломали ему челюсть.

Отметим, что футболист попал в заявку "Челси" на матч против загребского "Динамо" в Лиге чемпионов.

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