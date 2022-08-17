Обамеянг все еще может перейти в "Челси"

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

"Челси" все еще пытается купить форварда "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга.

На этой неделе состоится новый раунд переговоров между клубами, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Боссы "синих" хотят ясности по условиям личного контракта с 33-летним игроком, после чего клуб займется вопросом оформления предложения "Барселоне".

В то же время в "Барселоне" хотят около 30 млн евро за Обамеянга.

Не пропустите: "Барселона" покупает Бернарду Силву. | https://dailysports.net