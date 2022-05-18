Обамеянг ушел из сборной Габона

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение завершить карьеру в сборной Габона, сообщается на официальном сайте национальной команды.

32-летний Обамеянг в 2009 году вызывался в молодежную сборную Италии, но предпочел сыграть 1 матч за французскую молодежку. Также у него был вариант со сборной Испании, но в марте 2009 года он принял решение играть за Габон.

За сборную Габона Обамеянг провел 72 матча и забил 30 голов.

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