Обамеянг стал игроком "Челси"

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Обамеянг стал игроком "Челси"

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

Форвард "Барселоні" Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в "Челси".

33-летний нападающий подписал контракт до лета 2024 года.

В "Барселоне" сообщили, что сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

Напомним, что Обамеянг играл за "Барсу" с зимы 2022 года. За каталонский клуб он забил 13 голов в 24 матчах.

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