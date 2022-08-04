Обамеянг согласился на переход в "Челси"
Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен
Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг не против сменить клубную прописку.
Ранее стало известно, что лондонский "Челси" общался с представителями 33-летнего форварда, но пока официальных предложений не делал.
Журналист The Telegraph Мэтт Лоу подтвердил, что самому Обамеянгу вариант с переходом в лондонский клуб тоже был бы интересен.
За 23 матча в составе "Барселоны" габонец забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.
Не пропустите: Три топ-клуба интересуются Луниным. | https://dailysports.net
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Зарему предложили назначить президентом "Спартака"
-
Новый тренер ЦСКА признан лучшим наставником месяца в РПЛ
-
Роналду останется в "МЮ": в его услугах заинтересован лишь один клуб
-
Обамеянг согласился на переход в "Челси"
-
Назван лучший футболист РПЛ в июле
-
Санчеш успешно прошёл медосмотр для "ПСЖ"
-
"ПСЖ" будет платить зарплату Вейналдуму даже во время аренды в "Рому"
-
"Аталанта" определилась с будущим Миранчука
-
"Динамо" покупает игрока сборной Мексики за 7 миллионов долларов
-
В матчах еврокубков начнёт действовать полуавтоматическая система определения офсайда
-
Паредес близок к переходу в клуб Серии А
-
Черчесов высказался о ничейном матче "Ференцвароша" в Лиге чемпионов
-
"Барселона" готовит очередное снижение зарплаты для футболистов
-
Бывший форвард "Спартака" переходит в "Шальке"
-
"Челси" не отпустит ветерана в "Барселону"
-
Де Лигт очень тепло высказался о Роналду
-
Голкипер "Барселоны" Нето может оказаться в АПЛ
-
Обамеянг может вернуться в Лондон
-
"Лестер" не продал защитника в "Челси" за 75 миллионов
-
Абаскаля оштрафовали за поведение в матче с "Оренбургом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18