Обамеянг согласился на переход в "Челси"

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Обамеянг согласился на переход в "Челси"

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг не против сменить клубную прописку.

Ранее стало известно, что лондонский "Челси" общался с представителями 33-летнего форварда, но пока официальных предложений не делал.

Журналист The Telegraph Мэтт Лоу подтвердил, что самому Обамеянгу вариант с переходом в лондонский клуб тоже был бы интересен.

За 23 матча в составе "Барселоны" габонец забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.

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