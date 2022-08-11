Обамеянг пойдет на щедрый жест ради будущего в "Барселоне"

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Уход Пьера-Эмерика Обамеянга из "Барселоны" этим летом вряд ли состоится.

Как пишет As, каталонский клуб не станет рассматривать предложения о трансфере 33-летнего нападающего, даже если они поступят.

Сам габонец также очень хочет остаться в "Барселоне" и даже готов отказаться от части зарплаты, чтобы помочь клубу зарегистрировать новичков.

Обамеянг присоединился к "Барселоне" зимой. За 23 матча в составе клуба он забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.

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