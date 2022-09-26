Обамеянг поразил фанатов своим стилем на показе мод (фото)

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Обамеянг поразил фанатов своим стилем на показе мод (фото)

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Нападающий лондонского "Челси" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг во время паузы из-за матчей национальных сборных посетил показ моды Dolce & Gabbana SS23.

Футболист и его жена побывали на мероприятии в костюмах с логотипами D&G.

33-летний Обамеянг перешел в "Челси" перед закрытием летнего трансферного окна из "Барселоны". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард провел за английский клуб два матча и не отметился результативными действиями.

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