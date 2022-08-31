Обамеянг получил тяжелую травму в результате нападения грабителей

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг получил перелом челюсти в результате нападения грабителей, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист пытался защитить свою жену и получил удар в лицо прикладом дробовика. Сроки восстановления форварда составят не менее месяца. Несмотря на травму африканца, его по-прежнему хочет купить "Челси".

В нынешнем сезоне 33-летний Обамеянг провел один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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