Обамеянг получил тяжелую травму в результате нападения грабителей
Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен
Нападающий "Барселоны" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг получил перелом челюсти в результате нападения грабителей, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, футболист пытался защитить свою жену и получил удар в лицо прикладом дробовика. Сроки восстановления форварда составят не менее месяца. Несмотря на травму африканца, его по-прежнему хочет купить "Челси".
В нынешнем сезоне 33-летний Обамеянг провел один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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