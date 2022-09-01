Обамеянг переходит в "Челси": появились детали трансфера

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг до конца сегодняшнего дня перейдет в "Челси".

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб заплатит за габонца 14 миллионов евро, также в рамках этой сделки защитник Маркос Алонсо присоединится к "Барселоне".

В данный момент клубы уточняют последние детали трансфера, после чего Обамеянг вылетит в Лондон.

Ожидается, что форвард подпишет контракт на 2 года с возможностью продления на один сезон.

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