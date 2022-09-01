Обамеянг переходит в "Челси": появились детали трансфера

Теги челсипьер-эмерик обамеянгбарселонамаркос алонсо

Обамеянг переходит в "Челси": появились детали трансфера

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг до конца сегодняшнего дня перейдет в "Челси".

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб заплатит за габонца 14 миллионов евро, также в рамках этой сделки защитник Маркос Алонсо присоединится к "Барселоне".

В данный момент клубы уточняют последние детали трансфера, после чего Обамеянг вылетит в Лондон.

Ожидается, что форвард подпишет контракт на 2 года с возможностью продления на один сезон.

Не пропустите: Защитник "Челси" перешел в "Леванте". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"МЮ" завершил трансфер Антони за 100 миллионов

"МЮ" завершил трансфер Антони за 100 миллионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов