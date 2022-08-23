Обамеянг определился с будущим в "Барселоне"

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг не собирается оставаться в каталонском клубе.

Как сообщает Sky Sports Germany, он намерен перейти в "Челси", который уже ведёт переговоры о переходе 33-летнего футболиста.

Напомним, что Обамеянг играл в Англии с января 2018-го до января 2022-го за "Арсенал".

В прошлом сезоне 33-летний Обамеянг провел за "Барселону" 24 матча и забил 13 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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