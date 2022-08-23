Обамеянг определился с будущим в "Барселоне"

Теги барселонапьер-эмерик обамеянгчелси

Обамеянг определился с будущим в "Барселоне"

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг не собирается оставаться в каталонском клубе.

Как сообщает Sky Sports Germany, он намерен перейти в "Челси", который уже ведёт переговоры о переходе 33-летнего футболиста.

Напомним, что Обамеянг играл в Англии с января 2018-го до января 2022-го за "Арсенал".

В прошлом сезоне 33-летний Обамеянг провел за "Барселону" 24 матча и забил 13 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" не отказался от де Йонга, несмотря на трансфер Каземиро. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мозес приступил к тренировкам в зале после серьезной травмы

Мозес приступил к тренировкам в зале после серьезной травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов