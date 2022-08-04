Обамеянг может вернуться в Лондон
Фото твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг вновь может поиграть за лондонский клуб.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, возможность подписания форварда рассматривает "Челси".
Клуб уже контактирует с представителями игрока, но пока никаких предложений "Барселоне"не направлял.
Напомним, что африканец переехал в Испанию из "Арсенала" минувшей зимой. В 17 матчах Примеры он забил 11 голов.
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