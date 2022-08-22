Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в "Челси", сообщает Relevo.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе форварда за 26 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на семь миллионов за счет бонусов. "Аристократы" уже согласовали с африканцем условия личного контракта.

В прошлом сезоне 33-летний Обамеянг провел за "Барселону" 24 матча и забил 13 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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