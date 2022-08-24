"Ньюкасл" заплатит 70 млн евро за трансферную цель топ-клубов

Теги ньюкасл юнайтедреал сосьедадалександр исак

"Ньюкасл" заплатит 70 млн евро за трансферную цель топ-клубов

Фото: твиттер Александера Исака/Автор неизвестен

Нападающий "Реал Сосьедад" и сборной Швеции Александер Исак перейдет в "Ньюкасл", сообщает El Diario Vasco.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 70 миллионов евро. Данный трансфер станет рекордным в истории "Ньюкасла". Ранее сообщалось, что Исак входит в сферу интересов "Барселоны", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 22-летний Исак провел за "Реал Сосьедад" два матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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