"Ньюкасл" вступил в борьбу за украинского таланта

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"Ньюкасл" вступил в борьбу за украинского таланта

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

"Ньюкасл" стал очередным претендентом на полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика, сообщает Footy Insider.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Арсенал", "Брентфорд" и "Эвертон".

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" пять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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