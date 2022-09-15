"Ньюкасл" вступил в борьбу за украинского таланта

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

"Ньюкасл" стал очередным претендентом на полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика, сообщает Footy Insider.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Арсенал", "Брентфорд" и "Эвертон".

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" пять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.