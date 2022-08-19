"Ньюкасл" вступил в борьбу за Малиновского

Фото: твиттер Руслана Малиновского/Автор неизвестен

"Ньюкасл" стал очередным претендентом на полузащитника "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает L'Eco di Bergamo.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Аталанта" хочет получить за игрока 20 миллионов евро. Украинцем также интересуются "Тоттенхэм" и "Ноттингем Форест".

Ранее сообщалось, что у Малиновского произошел конфликт с главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини.

В прошлом сезоне 29-летний Малиновский провел за "Аталанту" 41 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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