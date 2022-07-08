"Ньюкасл" вступил в борьбу за хавбека "Реала"

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

"Ньюкасл" стал очередным претендентом на полузащитника "Реала" Марко Асенсио, сообщает AS.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Мадридцы оценивают хавбека в 30-35 миллионов евро. Ранее сообщалось, что испанец также входит в сферу интересов "Арсенала", "Манчестер Юнайтед" и "Милана".

В минувшем сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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