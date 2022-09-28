"Ньюкасл" включился в борьбу за хавбека "Реала"

Фото: твиттер Марко Асенсио/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио может оказаться в английской Премьер-лиге.

В услугах испанского футболиста заинтересован "Ньюкасл Юнайтед", информирует Mundo Deportivo.

Интересно, что конкуренция за игрока выглядит очень приличной. В борьбе за Асенсио "Ньюкаслу" придется поспорить с "Барселоной", "Ливерпулем" и "Арсеналом".

Все эти клубы хотят подписать игрока как свободного агента, ведь его контракт истекает в 2023 году.

Не пропустите: Месси ярко высказался о Мбаппе. | https://dailysports.net