"Ньюкасл" теряет новичка за 70 миллионов евро

Фото: инстаграм Александера Исака/Автор неизвестен

Шведский нападающий "Ньюкасла" Александер Исак надолго выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, у футболиста произошел рецидив травмы бедра. Сроки восстановления игрока составят около шести недель.

23-летний Исак перешел в "Ньюкасл" минувшим летом из "Реала Сосьедад" за 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел три матча и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

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