"Ньюкасл" согласовал трансфер австралийского таланта

Фото: твиттер Гаранга Куола/Автор неизвестен

"Ньюкасл" согласовал трансфер нападающего "Сентрал Кост" Гаранга Куола, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование в английском клубе. Если все будет в порядке, форвард подпишет контракт с "сороками", а затем будет отдан в аренду.

18-летний Куол выступает за "Сентрал Кост" с 2021 года, провел за клуб 10 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. За сборную Австралии сыграл один матч.

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