"Ньюкасл" согласился заплатить 50 миллионов за украинца

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

21-летний хавбек "Шахтера" Михаил Мудрик может сменить команду уже зимой.

В услугах украинского футболиста заинтересован "Ньюкасл".

Боссов клуба не пугает ценник в 50 миллионов евро, который установили в "Шахтере", пишет источник.

Скауты "Ньюкасла" в ближайшее время досконально изучат Мудрика. Они посетят игру Лиги чемпионов "Селтик" - "Шахтер" 25 октября.

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