"Ньюкасл" продлил контракт с основным защитником

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"Ньюкасл" продлил контракт с основным защитником

Фото: сайт "Ньюкасла"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ньюкасла" на официальном сайте объявила о продлении контракта со швейцарским защитником Фабианом Шером.

Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2024 года.

30-летний Шер выступает за "Ньюкасл" с 2018 года. Всего он провел за клуб 98 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

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